Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono uniti in matrimonio oggi a Montecarlo, un evento che precede di pochi giorni l'avvio del Mondiale di Formula 1. L'annuncio ufficiale è giunto tramite una suggestiva fotografia che ritrae i neosposi a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa, immortalati mentre attraversano le iconiche strade del Principato.

Unione tra eleganza e passione per i motori

La cerimonia nuziale, celebrata nel cuore di Montecarlo, è stata suggellata da un'immagine di forte impatto simbolico: la coppia, vestita in abiti eleganti, ha posato a bordo di una storica Ferrari 250 Testa Rossa.

Questo modello, vera e propria icona del Cavallino Rampante, ha accompagnato gli sposi in un giro celebrativo per le vie del Principato, conferendo all'evento un tocco distintivo di stile e un chiaro richiamo all'identità motoristica del pilota.

Tempistica strategica in vista del Mondiale

La scelta di celebrare il matrimonio a pochi giorni dal via della nuova stagione di Formula 1, che prenderà il via con il Gran Premio d’Australia a Melbourne nel weekend dall'8 al 10 marzo, sottolinea l'importante equilibrio che Charles Leclerc ricerca tra la sua vita privata e gli impegni sportivi con la Ferrari. La data scelta evidenzia la sua dedizione sia alla famiglia sia alla scuderia.

Dettagli e conferme dalla stampa

La cerimonia si è svolta in forma privata a Montecarlo nella mattinata di oggi, sabato 28 febbraio. Un video divenuto virale ha catturato la coppia a bordo della Ferrari 250 Testa Rossa del 1957, seguita da motociclisti, con Alexandra che teneva in mano un bouquet di fiori. Alcuni media internazionali hanno stimato che il valore di questa vettura d'epoca possa aggirarsi intorno ai trenta milioni di euro.

L'utilizzo di un modello così prestigioso non rappresenta soltanto un omaggio alla ricca storia della Ferrari, ma costituisce anche un chiaro segnale del profondo legame che unisce Leclerc alla scuderia di Maranello, un legame che si riflette anche nella sua vita personale.