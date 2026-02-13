Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’argento nei 500 metri di short track ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. La campionessa, a 35 anni e reduce da un infortunio occorso a ottobre che aveva compromesso la sua preparazione, ha espresso gratitudine e sorpresa per la performance, sottolineando come “essere qui oggi, competitiva, non era scontato”.

Il percorso di recupero e il supporto ricevuto

Fontana ha condiviso le difficoltà affrontate: “Ad ottobre mi sono infortunata, ho fatto pochissima velocità, ma in qualche modo, con il mio team, sono riuscita a recuperare dall’infortunio”.

Ha espresso un sentito ringraziamento al suo staff, al club e al Coni per il sostegno indispensabile, riconoscendo che senza tale supporto non sarebbe stata in grado di presentarsi alla competizione nelle condizioni ottimali.

Una sfida contro il tempo e le nuove generazioni

La pluricampionessa ha ammesso di aver affrontato i Giochi con una certa apprensione: “Sono arrivata qua con un po’ di dubbi su come sarei riuscita a gareggiare, non ero convintissima di quel che potevo fare. Però mi sentivo bene ed il lavoro ha ripagato”. Ha inoltre posto l’accento sulla differenza generazionale con le avversarie: “A 35 anni ho affrontato atlete che ne hanno anche 10 meno di me”.

Prospettive future e un appello al pubblico

Guardando alle prossime sfide, Fontana ha evidenziato l’importanza della gara di staffetta: “Ora avremo una qualifica importante per la staffetta, quindi mi raccomando, tutti incollati alla tv”. Il suo invito al pubblico sottolinea la consapevolezza del ruolo cruciale che il sostegno degli spettatori può rivestire nelle competizioni sportive.

Il significato storico della medaglia

L’argento conquistato nei 500 metri assume un valore storico per Arianna Fontana. Con questo podio olimpico, la campionessa ha raggiunto quota tredici medaglie, eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti, leggenda dello sport italiano. La finale è stata caratterizzata da un’intensa competizione: l’olandese Xandra Velzeboer, dopo aver stabilito un nuovo record mondiale in semifinale, ha leggermente rallentato in finale, consentendo a Fontana di aggiudicarsi l’argento con il tempo di 42''294.