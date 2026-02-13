LeBron James, a 41 anni, ha stabilito un nuovo record NBA diventando il giocatore più anziano di sempre a realizzare una tripla doppia. Il primato è stato raggiunto nella vittoria dei Lakers per 124-104 sui Dallas Mavericks.

La sua prestazione ha incluso 28 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Con questo risultato, James ha superato il precedente record detenuto da Karl Malone, che aveva 40 anni e 127 giorni quando realizzò una tripla doppia per i Lakers il 28 novembre 2003.

Al momento della sostituzione, LeBron James ha ricevuto una standing ovation dal pubblico, salutato anche dal figlio Bronny James, pochi istanti dopo aver ottenuto il suo decimo rimbalzo.

Il contesto della partita

La partita si è conclusa con il punteggio di 124-104 in favore dei Lakers, che hanno consolidato il successo grazie alla leadership del loro veterano. Il record è stato ufficializzato.

Prestazione storica e prospettive future

LeBron James ha realizzato la tripla doppia con 28 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, diventando il più anziano nella storia della NBA a riuscirci, a 41 anni e 44 giorni. Questo successo ha interrotto una serie negativa per i Lakers, portandoli a un record di 33 vittorie e 21 sconfitte e al quinto posto nella Western Conference.

Altri contributi significativi sono venuti da Rui Hachimura, autore di 21 punti, Austin Reaves con 18 punti e sei assist, e Jaxson Hayes, che ha aggiunto 16 punti e sette rimbalzi. La squadra si prepara ora alla pausa dell’All-Star Weekend, in vista del prossimo impegno contro i Clippers, fissato per il 20 febbraio.