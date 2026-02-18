La giapponese Mari Fukada ha conquistato la medaglia d’oro nello snowboard slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, disputate al Livigno Snow Park. La sua magistrale terza run, valutata 87,83 punti, è stata il punteggio più alto della competizione, assicurandole il suo primo titolo olimpico.

Nata nel 2007, Fukada aveva già ottenuto un ottimo 85,70 nella seconda manche, ma è riuscita a superarsi nell'ultima discesa, in una gara che è rimasta equilibrata fino all'ultimo.

Il podio e i piazzamenti

Al secondo posto si è classificata la neozelandese Zoi Sadowski-Synnott, campionessa olimpica in carica, che con 87,48 punti ha sfiorato la vittoria.

La medaglia di bronzo è andata alla connazionale di Fukada, Kokomo Murase, che ha lottato fino alla fine per il titolo, ottenendo 85,80 punti nella sua ultima run. Per Murase si tratta della seconda medaglia olimpica, dopo l'oro conquistato nel Big Air.

Significato della vittoria

La vittoria di Mari Fukada segna un momento di svolta nella sua carriera, rappresentando il suo primo successo ai Giochi Olimpici. La finale è stata caratterizzata da un alto livello tecnico e da una competizione serrata, che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultima discesa.

Dettagli della competizione

La finale femminile dello slopestyle si è svolta il 18 febbraio 2026 al Livigno Snow Park, preceduta dalle qualificazioni del 15 febbraio.

Le condizioni meteo, inizialmente incerte a causa di abbondanti nevicate che avevano causato un rinvio delle finali, si sono rivelate favorevoli, garantendo condizioni di gara sicure e regolari per le atlete.