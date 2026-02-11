Max Verstappen si conferma il più veloce nella sessione mattutina della prima giornata di test collettivi pre-stagionali sul circuito di Sakhir, in vista del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro sull’1’35"433, precedendo Oscar Piastri (McLaren) di 169 millesimi e George Russell (Mercedes) di 675 millesimi. Lewis Hamilton, al volante della Ferrari SF-26, ha chiuso quarto a un secondo esatto dal leader, completando 52 giri e raccogliendo dati fondamentali sul funzionamento della monoposto.

Prestazioni e numeri della mattinata

La sessione mattutina, durata quattro ore fino alla pausa pranzo, ha visto Verstappen dominare con un ritmo costante e un tempo di riferimento in 1’35"433. Alle sue spalle, Piastri ha mostrato un buon passo con 54 giri all’attivo, mentre Russell ha completato 56 passaggi. Hamilton, pur non al vertice, ha accumulato chilometri preziosi con 52 tornate, distanziandosi di un secondo netto dal tempo del leader.

Contesto tecnico e confronto tra team

Questa fase dei test, pur non essendo indicativa delle reali performance in gara, rappresenta il primo confronto diretto tra le nuove generazioni di monoposto dopo lo shakedown a porte chiuse di fine gennaio al Montmelò.

La Red Bull sembra partire con il piede giusto, mentre la Ferrari punta a consolidare i dati raccolti da Hamilton per ottimizzare la SF-26.

Calendario e obiettivi dei test

La sessione di test in Bahrain è parte di una serie di prove pre-stagionali che vedono i team alternarsi in pista per affinare assetti, affidabilità e strategie in vista dell’inizio del campionato. I turni mattutini e pomeridiani sono fondamentali per raccogliere dati su gomme, power unit e comportamento aerodinamico delle vetture.