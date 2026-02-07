Il giovane sciatore italiano Giovanni Franzoni ha scelto una potente metafora storica per descrivere il suo approccio alla stagione olimpica: “bruciare le navi”, un'espressione resa celebre da Hernán Cortés nel 1519. Franzoni ha spiegato che, una volta raggiunta la piena preparazione, non vi sarà più spazio per ripensamenti o ritirate; l'unica direzione possibile sarà quella in avanti, verso la discesa olimpica.

L'atleta ha sottolineato come, emulando l'audacia di Cortés, abbia deciso di eliminare ogni via di fuga per concentrarsi esclusivamente sull'obiettivo.

“Non ci resta che vincere”, ha affermato, evidenziando come la determinazione e la consapevolezza di non avere alternative siano elementi cruciali per affrontare la competizione più importante della sua carriera.

La metafora di Cortés e il suo significato

La scelta di Franzoni si radica nella storia di Hernán Cortés, il condottiero spagnolo che, sbarcato in Messico nel 1519 con circa cinquecento uomini, ordinò la distruzione delle navi. Questo gesto drastico aveva lo scopo di impedire ogni possibilità di ritirata, motivando così i suoi uomini a combattere con impegno totale per la conquista dell'impero azteco.

Franzoni e la preparazione olimpica

Per Franzoni, la stagione olimpica rappresenta un vero e proprio punto di non ritorno.

Ha chiarito che, una volta iniziata la discesa, ogni esitazione sarà impossibile: “O vinci o perdi, ma non puoi tornare indietro”. Questa strategia mentale, ha aggiunto, si rivela fondamentale per mantenere la concentrazione e per esprimere il massimo potenziale in ogni allenamento e competizione.

Un mantra per la vittoria

La metafora di Cortés, ampiamente utilizzata per indicare una scelta irrevocabile che elimina ogni possibilità di fuga, è stata trasformata da Franzoni in un vero e proprio mantra motivazionale. La storia narra che Cortés, giunto sulle coste messicane con undici navi, ordinò di distruggerle per rafforzare la determinazione dei suoi soldati, rispondendo a chi temeva la sconfitta con: “Resta solo una possibilità… vincere e tornare a casa con le navi del nemico.” Questa strategia psicologica è divenuta simbolo di impegno totale e assenza di alternative, un principio che ora guida Franzoni verso la sua discesa olimpica.