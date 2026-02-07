Si avvicina alla conclusione il round robin del curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Domenica 8 febbraio, il binomio azzurro composto da Stefania Constantini e Amos Mosaner sarà protagonista di due incontri decisivi per il passaggio alla fase a eliminazione diretta.

Il programma della giornata

La sessione mattutina prenderà il via alle ore 10.05 con due incontri: Norvegia contro Cechia ed Estonia contro Corea del Sud. Nel pomeriggio, alle ore 14.35, sarà la volta dell’Italia, che affronterà la Cechia in contemporanea con altri match: USA-Estonia, Canada-Svezia e Gran Bretagna-Svizzera.

La giornata si concluderà con la sfida delle ore 19.05 tra l’Italia e la Gran Bretagna, mentre sugli altri campi si disputeranno USA-Svezia, Svizzera-Norvegia e Canada-Corea del Sud.

Dove seguire le gare

Gli incontri dell’Italia saranno trasmessi in diretta televisiva su Rai 2, in alternanza con altri eventi sportivi. In streaming, la diretta sarà disponibile su Rai Play, sempre in alternanza, mentre la copertura integrale sarà garantita da Discovery Plus e HBO Max. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta testuale per seguire ogni fase delle partite.

Le sfide decisive per l'Italia

Il calendario ufficiale conferma che la sessione undicesima del doppio misto si svolgerà domenica 8 febbraio alle ore 14.35, con la coppia italiana Constantini/Mosaner impegnata contro la Cechia.

La sessione successiva, la dodicesima, è in programma lo stesso giorno alle ore 19.05 contro la Gran Bretagna. Questi due match rappresentano un momento cruciale per le ambizioni azzurre nella competizione olimpica.