L’Italia si presenta con ambizioni concrete nello sci freestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, in programma da venerdì 6 febbraio. Le speranze azzurre si concentrano su quattro atleti di alto profilo, in grado di competere per le medaglie davanti al pubblico di casa.

Flora Tabanelli: il ritorno della campionessa

Flora Tabanelli ha superato l’infortunio al legamento crociato anteriore patito a novembre e farà il suo debutto stagionale proprio ai Giochi. Si presenta come Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo park & pipe, il circuito che somma i punteggi di Big Air e slopestyle.

La 18enne emiliana è attesa in particolare nella sua specialità prediletta, il Big Air, dopo i successi della passata stagione.

Miro Tabanelli: l’outsider pronto a sorprendere

Suo fratello Miro Tabanelli, ventunenne, non ha vissuto una stagione brillante: il miglior risultato è stato il sesto posto nel Big Air di Steamboat. Tuttavia, la sua esperienza e il precedente successo a Tignes nel 2025 lo rendono un outsider da tenere d’occhio, capace di stupire se riuscirà a eseguire salti perfetti.

Skicross: Deromedis e Galli in grande forma

Le speranze azzurre nello skicross sono affidate a Simone Deromedis e Jole Galli. Il trentino è reduce da un successo nella gara‑due in Val di Fassa, è Campione del Mondo 2023 e appare in ottima condizione dopo alcune uscite sottotono.

La livignasca Galli, che gareggerà sulle nevi di casa, arriva ai Giochi dopo un weekend eccezionale in Val di Fassa, con una vittoria in gara‑uno e un terzo posto in gara‑due, e può giocarsela alla pari con le migliori.

Contesto e precedenti

Il programma olimpico dello sci freestyle prevede quindici titoli distribuiti in sette discipline diverse, tra cui Big Air, slopestyle e skicross. L’Italia si affida a Tabanelli e Deromedis come principali protagonisti, supportati da una tradizione recente di successi internazionali che alimenta le aspettative per una performance di rilievo a Milano‑Cortina.