Martedì 17 febbraio, allo Snow Park di Livigno, prosegue il programma dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con le qualificazioni di Aerials e la finale del Big Air maschile, in diretta tv e streaming.

Il programma della giornata

La giornata si apre con le qualificazioni di Aerials femminile e maschile. Alle ore 10.45 si tiene la prima manche femminile, seguita alle 11.30 dalla seconda. Nel pomeriggio, alle 13.30 e 14.15, si svolgono le due manche di qualificazione maschile. In serata, a partire dalle 19.30, è in programma la finale del Big Air maschile, articolata in tre manche: alle 19.30 la prima, alle 19.53 la seconda e alle 20.18 la terza.

Dove seguire le gare

Le competizioni saranno trasmesse in diretta su Rai 2 e Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport. In streaming, la diretta sarà disponibile su Rai Play (con modalità alternata). Discovery Plus e HBO Max offriranno la copertura integrale. Eurosport 1 sarà visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision, previo abbonamento. OA Sport garantirà la diretta testuale per seguire ogni momento della giornata.

Contesto e protagonisti

La nona giornata di sci freestyle si svolge allo Snow Park di Livigno, teatro delle prove olimpiche. L’attenzione è puntata sul Big Air maschile, con la speranza che Miro Tabanelli possa essere della partita nella finale serale.

Il calendario dello sci freestyle

Il calendario dello sci freestyle prevede quindici titoli in palio nell’arco delle due settimane olimpiche. Il programma include specialità come slopestyle, moguls, halfpipe, big air, aerials e skicross. Le gare si svolgono in diverse località, tra cui Livigno per il freestyle. La copertura televisiva è garantita da Rai 2 e Rai Sport+HD, con streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport, DAZN e altri servizi a pagamento.