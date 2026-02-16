La nazionale italiana femminile di curling, guidata da Stefania Constantini, è chiamata a interrompere la serie negativa nel round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo cinque sconfitte consecutive, l’obiettivo è conquistare almeno una vittoria, possibilmente contro il Giappone, avversario in programma martedì 17 febbraio alle ore 14.05.

Dettagli dell’incontro e modalità di visione

La partita Italia–Giappone è il settimo impegno delle azzurre nella rassegna olimpica casalinga. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiSportHD a partire dalle 14.40, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max.

Inoltre, OA Sport garantirà la diretta testuale dell’incontro.

Contesto e percorso delle azzurre

Il cammino delle italiane è stato finora deludente: cinque sconfitte consecutive hanno compromesso le ambizioni di medaglia. Il confronto con il Giappone rappresenta dunque un’occasione importante per riscattarsi e provare a chiudere il torneo con un risultato positivo.

Calendario e contesto del torneo

Il calendario del torneo femminile di curling prevede che l’Italia affronti il Giappone martedì 17 febbraio alle ore 14.05, confermando l’importanza di questa sfida nel contesto del round robin. Il format prevede che le prime quattro classificate accedano alle semifinali, rendendo ogni vittoria fondamentale per restare in corsa.