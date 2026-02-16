Federica Brignone ha compiuto un’impresa storica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, aggiudicandosi la medaglia d’oro sia nel Super‑G sia nello slalom gigante nella stessa edizione dei Giochi. A soli dieci mesi da un grave infortunio che aveva fatto temere per la sua carriera, la sciatrice valdostana ha realizzato una doppietta senza precedenti nella storia dello sci alpino femminile.

Un traguardo senza precedenti

Brignone è salita sul gradino più alto del podio in entrambe le discipline nella stessa rassegna olimpica, un risultato mai ottenuto prima da una donna.

Questo successo la proietta in una posizione di assoluto rilievo nella storia dello sci alpino, consacrandola tra le leggende di questo sport.

Il contesto dell’impresa

L’atleta azzurra, 35 anni, ha realizzato questa straordinaria doppietta dopo un percorso di recupero particolarmente arduo, seguito a un infortunio gravissimo alla gamba sinistra. La sua vittoria iniziale nel Super‑G era già stata accolta come un vero e proprio miracolo, ma il successivo trionfo nello slalom gigante ha definitivamente confermato la sua superiorità e la sua incrollabile determinazione.

La portata eccezionale del risultato

Nessuna atleta femminile, infatti, aveva mai conquistato l’oro sia in Super‑G sia in slalom gigante nella stessa edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L’impresa di Brignone sottolinea la portata eccezionale del suo risultato, un evento che la consacra definitivamente tra le più grandi protagoniste dello sport italiano e internazionale.