Prosegue il conto alla rovescia verso i Campionati Italiani Assoluti indoor 2026, in programma al PalaCasali di Ancona da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo. Tuttavia, nelle ultime ore è giunta una notizia di rilievo: Mattia Furlani, campione mondiale in carica di salto in lungo, ha annunciato la sua rinuncia alla manifestazione.

Il ventunenne atleta, inizialmente iscritto alla rassegna tricolore, ha dovuto dare forfait a causa di uno stato influenzale. Questa condizione è sopraggiunta quasi tre settimane dopo il suo straordinario 8,39 metri realizzato a Metz.

Oltre a Furlani, anche altri atleti di spicco come Andy Diaz (bronzo olimpico e campione iridato indoor nel triplo) e Lorenzo Simonelli (campione d’Europa dei 110 ostacoli a Roma 2024) figurano nell’entry list, ma devono ancora sciogliere la riserva sulla loro partecipazione. Confermata invece la presenza dei medagliati mondiali di Tokyo 2025: Leonardo Fabbri (peso), Andrea Dallavalle (triplo) e Antonella Palmisano (3000 marcia).

La rassegna tricolore di Ancona

L’appuntamento indoor di Ancona si presenta come un evento di grande spessore tecnico, con la partecipazione di numerose eccellenze dell’atletica italiana. Tra gli atleti attesi figurano Zaynab Dosso, Larissa Iapichino, Kelly Doualla, Ayomide Folorunso (400), Federico Riva e Pietro Arese (1500), Eloisa Coiro, Giada Carmassi e Alessia Succo (60 hs), Elisa Molinarolo, Francesco Fortunato (5000 marcia) e i primatisti italiani delle prove multiple Dario Dester e Sveva Gerevini.

La forma di Furlani e il contesto internazionale

Il forfait di Furlani giunge dopo un periodo di forma straordinaria. Il 25 gennaio ha aperto la stagione indoor con un salto di 8,33 metri a Parigi, prestazione che rappresentava la migliore mondiale dell’anno. L’8 febbraio ha poi eguagliato il suo personale con un 8,39 metri a Metz, stabilendo il primato italiano al coperto e la world leading stagionale. Questi risultati lo indicavano come uno dei favoriti anche per i Mondiali indoor di Toruń, in programma dal 20 al 22 marzo.

La sua assenza ad Ancona rappresenta una battuta d’arresto nel percorso di avvicinamento alla rassegna iridata, ma non compromette il suo status di protagonista assoluto del salto in lungo mondiale. La rinuncia di Furlani agli Assoluti indoor per motivi di salute è un colpo per la manifestazione, ma la presenza di altri campioni azzurri garantirà comunque un alto livello tecnico e spettacolare.