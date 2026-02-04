Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, ha intrapreso un percorso di profondo rinnovamento, che include la separazione dal suo storico manager Marc Hynes. Questa decisione, che segue il recente cambio di ingegnere di pista, segna un ulteriore passo nella volontà del pilota britannico di rimodellare la sua squadra di supporto e trovare nuovi stimoli.

Rinnovamento dello staff

La separazione da Hynes, descritta come amichevole, è motivata dalla ricerca di nuove prospettive da parte di Hamilton. Hynes, che ha gestito la carriera del pilota dal 2015 al 2021 e vi è rientrato dopo il passaggio di Hamilton alla Ferrari, potrebbe ora assumere un nuovo ruolo in Cadillac, mantenendo un legame con gli affari sportivi del pilota attraverso Project 44.

Questa mossa si inserisce in un più ampio progetto di ristrutturazione interna, volto a ottimizzare la gestione e il supporto al pilota.

Contesto e prospettive future

Il cambiamento nella gestione manageriale di Hamilton avviene in un periodo di significative transizioni. Dopo aver salutato il suo ingegnere di pista, il pilota sembra orientato a un rinnovamento completo del suo staff personale. La separazione da Hynes, avvenuta in termini cordiali, è parte integrante di questa strategia di riorganizzazione. La scelta potrebbe anche coincidere con l'ingresso di Cadillac in Formula 1, un'area in cui Hynes potrebbe trovare un nuovo e rilevante incarico, consolidando ulteriormente i legami nel mondo dello sport automobilistico.

Il ruolo di Hynes e il timing

Hynes, figura chiave nella gestione di Hamilton in passato, ha affiancato il pilota nella maggior parte dei gran premi della stagione precedente, curando aspetti logistici e personali. La separazione, che si colloca a poche settimane dall’inizio del mondiale 2026, sottolinea la volontà di Hamilton di affrontare le prossime sfide con una struttura rinnovata e più allineata alle sue esigenze attuali. L'eventuale nuovo incarico di Hynes in Cadillac evidenzia la sua continua influenza e il suo valore nel settore.