Giovanni Franzoni si conferma protagonista nella Coppa del Mondo di sci alpino, imponendosi con autorità nella prima prova cronometrata sulla pista Kandahar di Garmisch-Partenkirchen. L’azzurro ha fatto segnare il miglior tempo, precedendo lo sloveno Martin Cater e lo svedese Felix Monsen. Mattia Casse si è distinto chiudendo al quinto posto, a pari merito con il canadese Brodie Seger.

Dettagli della prova

Con il pettorale numero sei, Franzoni ha spinto fin dai primi metri, tagliando il traguardo in 1’49"52. Martin Cater ha concluso secondo a 0,21, seguito da Felix Monsen a 0,26, grazie a un recupero di cinquantacinque centesimi nella parte finale.

Ryan Cochran‑Siegle è quarto a sei decimi. Brodie Seger e Mattia Casse, quest’ultimo autore di una prova solida, hanno condiviso il quinto posto a 0,64 dalla vetta.

Alle loro spalle, il francese Nils Allègre è settimo a 0,66, seguito da Matthieu Bailet ottavo a 0,74. Alexis Monney è nono a 0,79, mentre Simon Jocher chiude la top ten a 1,02. Marco Odermatt, leader della classifica generale e di specialità, ha concluso sedicesimo a 1,36. Il campione olimpico Franjo von Allmen ha pagato oltre tre secondi di ritardo.

Altri azzurri in gara

Christof Innerhofer ha chiuso ventitreesimo con un ritardo di 1,54, seguito da Florian Schieder ventiquattresimo a 1,58. Guglielmo Bosca ha concluso trentunesimo a due secondi da Franzoni.

Benjamin Jacques Alliod è trentottesimo con 1’52"23. Dominik Paris, dopo un buon inizio, ha perso ritmo nella seconda parte chiudendo con oltre tredici secondi di distacco.

La leadership di Franzoni

La prova di Garmisch segna un altro acuto per Franzoni, reduce da successi nelle prove cronometrate di Wengen e Kitzbühel, e da un argento olimpico nella discesa libera ai Giochi di Milano‑Cortina. La sua leadership nella specialità è ormai consolidata, mentre Casse conferma la sua competitività tra i migliori discesisti.