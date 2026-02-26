Garmisch‑Partenkirchen – Si è svolta oggi la prima prova cronometrata della discesa libera maschile sulla celebre pista “Kandahar”, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. L’allenamento è iniziato alle ore 10:00, con l’Italia rappresentata da nove atleti convocati dal direttore tecnico Max Carca.

La competizione sulla Kandahar

La prova si è tenuta sulla pista Kandahar di Garmisch‑Partenkirchen, in Germania, con partenza fissata alle ore 10:00. Il direttore tecnico Max Carca ha convocato nove atleti azzurri: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese.

L’attenzione era puntata in particolare su Giovanni Franzoni, che ha fatto segnare il miglior tempo tra gli italiani e in assoluto nella prova odierna.

Programma del weekend di gare

La prima prova cronometrata è iniziata alle ore 10:00. Il programma proseguirà domani, venerdì 27 febbraio, con un’altra prova. Sabato 28 febbraio sarà il giorno della discesa libera vera e propria, mentre domenica primo marzo sarà dedicata al superG.

Aspettative per le gare

L’Italia punta su atleti esperti come Paris e Franzoni. La pista Kandahar, nota per la sua difficoltà, rappresenta un banco di prova importante in vista del fine settimana di gare. Il risultato di Franzoni nella prova cronometrata conferma le buone sensazioni della vigilia e accende le speranze azzurre per le prossime gare.