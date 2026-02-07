Maria Gasslitter ha ottenuto la qualificazione per la finale dello slopestyle femminile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra, alla sua prima esperienza olimpica, ha superato le qualificazioni disputate in due manche, assicurandosi un posto tra le migliori dodici atlete.

La competizione e il percorso

Le qualificazioni si sono svolte in due manche, con la prima in programma alle ore 10.30 e la seconda alle 11.35. I punteggi delle due prove sono stati sommati per determinare la classifica finale tra le ventisei partecipanti. Maria Gasslitter, unica rappresentante italiana nella disciplina, ha affrontato la gara con determinazione, consapevole dell’importanza di rientrare tra le prime dodici per accedere alla finale.

Il risultato decisivo

La qualificazione è arrivata dopo una prova intensa e combattuta. Con un punteggio finale di 54,66 ottenuto nella prima manche, Gasslitter ha conquistato l’ultimo pass disponibile per la finale. L’atleta ha così centrato il suo obiettivo, guadagnandosi il diritto di disputare la finale lunedì 9 febbraio alle ore 12.30.

La giovane azzurra ha dimostrato carattere e tenacia, riuscendo a superare la pressione e a ottenere un risultato storico per la sua carriera.

Le prime posizioni

Gasslitter ha ottenuto il dodicesimo punteggio nella prima manche con 54,66, punteggio sufficiente per qualificarsi. La classifica delle qualificazioni vede al comando Mathilde Gremaud, seguita da Eileen Gu, Kirsty Muir e Avery Krumme, tutte già certe del passaggio del turno.