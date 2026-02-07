Julia Taubitz ha siglato il miglior tempo nella quarta prova di allenamento del singolo femminile sulla pista Eugenio Monti, in preparazione alle gare olimpiche di Milano Cortina 2026. La tedesca ha fermato il cronometro a 53.408 secondi, conquistando per la seconda volta consecutiva la vetta delle classifiche e candidandosi con forza al ruolo di favorita.

A seguire la tedesca, si sono posizionate le lettoni Kendija Aparjode, a 46 millesimi, ed Elina Bota, a 194 millesimi. La quarta posizione è andata all'atleta Anna Berreiter, con le statunitensi Fischnaller e Britcher subito dietro.

Le atlete italiane hanno mostrato un distacco maggiore: Verena Hofer ha concluso all'ottavo posto, con un ritardo di 388 millesimi, mentre Sandra Robatscher, a causa di un errore, è finita in ventesima posizione, superando il secondo di distacco.

Contesto della competizione

Questa quarta sessione di allenamento rappresenta l'ultima opportunità prima dell'inizio ufficiale della competizione olimpica, prevista tra due giorni. Il risultato ottenuto da Julia Taubitz sottolinea il suo eccellente stato di forma e la sua solida candidatura per un posto sul podio. Le atlete italiane, dal canto loro, dovranno intensificare i propri sforzi per poter ambire alla lotta per le medaglie.

Precedenti sessioni di allenamento

Nel corso di una precedente sessione, la terza prova, Julia Taubitz aveva già dimostrato la sua superiorità, fermando il cronometro a 53.268 secondi. In quell'occasione, aveva preceduto di soli cinque millesimi Anna Berreiter e di 45 millesimi Hannah Prock. Nella stessa prova, Verena Hofer si era classificata quarta, a 149 millesimi dalla vetta, seguita da Sandra Robatscher, quinta a 178 millesimi.

Questi riscontri cronometrici confermano la costanza di rendimento di Taubitz e la presenza delle atlete italiane nelle posizioni di vertice, sebbene ancora distanti dai primissimi posti.