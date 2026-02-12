Una giornata intensa attende gli azzurri ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Federica Brignone ha conquistato l’oro nel Super‑G femminile, mentre Francesca Lollobrigida torna in pista nel pattinaggio di velocità. La serata si chiuderà con la staffetta a squadre di slittino.

Brignone regina delle Tofane

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel Super‑G femminile, imponendosi con autorità su un tracciato tecnico e impegnativo. Il successo è arrivato davanti al presidente della Repubblica, presente a Cortina per sostenere le azzurre.

In gara anche Laura Pirovano, Elena Curtoni e Sofia Goggia, quest’ultima uscita di scena prematuramente.

Lollobrigida in pista e slittino in staffetta

Nel pomeriggio, Francesca Lollobrigida sarà impegnata nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità, dopo il successo nei 3.000 metri. In serata, alle ore 18.30, spazio allo slittino con la staffetta a squadre. L’Italia schiera Dominik Fischnaller, Verena Hofer, la coppia Rieder/Kainzwaldner e Voetter/Oberhofer, con l’obiettivo di salire sul podio davanti al pubblico di casa.

Programma ricco per gli azzurri

La giornata di giovedì 12 febbraio vede gli azzurri impegnati in numerose discipline: dal curling femminile al skeleton maschile, dallo snowboard cross allo sci di fondo, fino allo short track con Arianna Fontana e Chiara Betti.

Una giornata che promette emozioni e potenziali soddisfazioni per l’Italia.

La staffetta a squadre di slittino

La staffetta a squadre di slittino si svolgerà alle ore 18.30 sulla pista olimpica Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo. La prova prevede la successione di singolo femminile, singolo maschile, doppio femminile e doppio maschile, con il tempo cumulativo più basso a decretare il podio.