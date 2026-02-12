Laura Pirovano ha concluso al quinto posto il super‑G femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice, protagonista fino all'ultimo, ha visto la medaglia sfumare a causa di un errore decisivo. Ai microfoni della Rai, Pirovano ha espresso il suo rammarico: “Tanto rammarico in alto, so che comunque me la sono mangiata lì”, aggiungendo con amarezza: “E’ andata così”.

Il racconto della gara

La sciatrice trentina ha rivelato le difficoltà incontrate nel trovare il giusto feeling con la neve. “Ho fatto un po’ di fatica a trovare il feeling con la neve”, ha spiegato.

“Dalla ricognizione su quel dosso era da passare con un filo di spigolo, ma la neve dalla discesa è diventata più umida, quindi il mio filo di spigolo è diventato una chiusura di curva eccessiva. Mi sono ritrovata troppo a sinistra e ho perso tanto. Da lì in giù ho provato ad attaccare di più e non ho sciato male, secondo me”. Nonostante l'errore sul piano, Pirovano ha sottolineato il suo approccio coraggioso: “Sono comunque quinta con un erroraccio sul piano che mi fa mangiar le mani. E’ andata così”. Ha poi motivato il suo atteggiamento: “Ero convinta che la sciata che ho messo sotto è stata perché avevo questo atteggiamento da all in, soprattutto quando si va col numero 2 gli errori sono dietro l’angolo”.

Il bilancio e lo sguardo al futuro

Nonostante la delusione per il risultato, Pirovano ha manifestato una forte determinazione per il futuro: “Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo perché mi sto sentendo bene, è un peccato che siano già finite. Ci rivediamo presto”. La voglia di riscatto è palpabile.

Contesto della gara

Il super‑G femminile si è svolto il 12 febbraio 2026 sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Pirovano, partita con il pettorale numero 2, ha beneficiato di una pista ancora in buone condizioni. La gara è stata vinta da Federica Brignone, mentre Laura Pirovano ha chiuso a 76 centesimi dalla vetta, preceduta anche da Ariane Rädler e Cornelia Huetter. La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra il pubblico ha aggiunto ulteriore prestigio all'evento.