Oltre 300 rappresentanti dei futuri Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici sono presenti a Milano‑Cortina 2026 per partecipare all’Observer Programme del Comitato Olimpico Internazionale. Questa iniziativa consente di studiare sul campo l’organizzazione dei Giochi in tempo reale.

Chi partecipa e come

Tra i partecipanti figurano delegati di LA28, Alpi Francesi 2030, Brisbane 2032 e Utah 2034. Per tre settimane, seguiranno cinque percorsi di apprendimento articolati in briefing, tavole rotonde, visite alle venue e osservazione diretta degli eventi.

Obiettivi e testimonianze dal campo

Gavin McAlpine, Olympic Games Delivery Associate Director del CIO, ha spiegato che “l’Observer Programme è uno dei modi più efficaci per accelerare l’apprendimento dei Comitati Organizzatori. Essere presenti durante i Giochi permette di vedere davvero come la strategia prende forma: come i piani vengono messi in pratica, come i team collaborano e come si prendono decisioni sotto pressione”.

Edgar Grospiron, presidente di Alpi Francesi 2030, ha aggiunto: “Si capisce subito cosa funziona, quali aspetti richiedono maggiore attenzione e quanto siano fondamentali i dettagli e la capacità di anticipare i problemi. Le lezioni apprese sono sia strategiche sia molto operative: trasporti, flussi degli atleti, broadcasting, logistica, sicurezza ed esperienza degli spettatori.

Per Alpi Francesi 2030 è un acceleratore straordinario”.

Il valore dell’apprendimento pratico

L’Observer Programme, già attivo in altre edizioni dei Giochi, è concepito come un laboratorio pratico per i futuri organizzatori. Essi possono osservare in tempo reale le dinamiche operative e trasformare l’esperienza in strumenti utili per la pianificazione dei propri eventi. In questa edizione, la presenza di circa quaranta delegati di Alpi Francesi 2030 sottolinea l’importanza strategica dell’apprendimento diretto sul campo.