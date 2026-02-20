Al termine del seeding round dello skicross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, è stato definito il tabellone ad eliminazione diretta che porterà all’assegnazione delle medaglie. Le due azzurre in gara, Andrea Chesi e Jole Galli, sono collocate in parti opposte del tabellone e potrebbero incontrarsi solo nella big final.

Il percorso di Jole Galli

Jole Galli, con il decimo tempo nel seeding, è stata inserita nella settima batteria. Affronterà l’austriaca Katrin Ofner, l’australiana Kyra Wheatley e la ceca Diana Cholenska. In caso di passaggio del turno, nei quarti di finale potrebbe incrociare la svedese Sandra Naeslund, seconda nel seeding round e inserita nell’ultima batteria.

Un possibile avversario in semifinale è la svizzera Fanny Smith, terza nella sessione mattutina.

Il percorso di Andrea Chesi

Andrea Chesi, venticinquesima nel seeding round, è stata collocata nella seconda batteria. Qui se la vedrà con la canadese Marielle Thompson, la svedese Linnea Mobaerg e la giapponese Lin Nakanishi. Superato il primo turno, nei quarti potrebbe incontrare la tedesca Daniela Maier, autrice del miglior tempo, e in semifinale la svizzera Saskja Lack, quarta nel seeding.

Contesto e prospettive dello skicross

Il seeding round, disputato a Livigno, ha visto trentadue atlete scendere una per una sul tracciato per stabilire gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Jole Galli, reduce da una vittoria in Coppa del Mondo a Passo San Pellegrino e da sei podi nell’ultimo anno, ha chiuso in decima posizione.

Ha registrato un ritardo di 2,41 secondi dalla leader Daniela Maier, che ha fermato il cronometro a 1:11.12. La svedese Sandra Naeslund ha concluso seconda a 0,21 secondi, seguita da Fanny Smith (terza a 1,02) e Saskja Lack (quarta a 1,24). Andrea Chesi ha invece concluso in venticinquesima posizione, con un ritardo di 5,49 secondi, dopo aver perso il bastoncino sinistro nelle strutture iniziali.