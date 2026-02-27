L’Atalanta è stata sorteggiata contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. L’unica squadra italiana ancora in corsa affronterà i campioni di Germania in una sfida che si preannuncia impegnativa.

Il sorteggio e le date delle sfide

Il sorteggio ha assegnato all’Atalanta il Bayern Monaco come avversario negli ottavi di finale. La gara d’andata si giocherà a Bergamo il 10 o l’11 marzo, mentre il ritorno è previsto in Germania il 17 o il 18 marzo.

Le dichiarazioni del direttore generale Marino

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha commentato: “Serve la gara della vita, una gara difficilissima, però giochiamo con l’entusiasmo dell’Atalanta.

Gli ottavi di Champions League sono un traguardo veramente unico, lo affronteremo con la spinta dei nostri tifosi sia in casa che in trasferta perché abbiamo bisogno di loro, poi vedremo quello che succederà”. Ha aggiunto: “Noi abbiamo la fortuna in questo momento di giocare su tre obiettivi, abbiamo la possibilità di far bene in campionato, Coppa Italia e Champions League. Siamo l’Atalanta, per noi la cultura del lavoro è fondamentale. Arsenal o Bayern Monaco erano due avversari veramente molto forti, sono squadre destinate a lottare fino alla fine per vincere la Champions. Noi cercheremo di render la vita dura al Bayern affrontandolo con coraggio e con voglia, con la spinta dei nostri tifosi”.

Contesto e prospettive

L’Atalanta è l’unica formazione italiana ancora presente nella fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo le eliminazioni di Juventus, Inter e Napoli. Il Bayern Monaco rappresenta un avversario di altissimo livello, con un attacco prolifico e una tradizione europea consolidata.

Il quadro completo degli ottavi

Oltre ad Atalanta–Bayern Monaco, il tabellone degli ottavi comprende altri accoppiamenti di rilievo: Real Madrid contro Manchester City, Paris Saint‑Germain contro Chelsea, Galatasaray contro Liverpool, Newcastle contro Barcellona, Atletico Madrid contro Tottenham, Bodo/Glimt contro Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen contro Arsenal. Le date delle gare sono confermate: ottavi di finale il 10/11 e 17/18 marzo; quarti il 7/8 e 14/15 aprile; semifinali il 28/29 aprile e 5/6 maggio; finale sabato 30 maggio a Budapest.