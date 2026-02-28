In Andorra, a Soldeu, Sofia Goggia mantiene la testa della classifica di specialità del Super‑G della Coppa del Mondo femminile. La situazione, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che definita. Al termine della prima delle due competizioni in programma, l’atleta bergamasca guida con 320 punti, precedendo di soli 20 la neozelandese Alice Robinson, ferma a 300. Al terzo posto si posiziona la tedesca Emma Aicher, vincitrice della gara odierna, con 224 punti, accusando un distacco di 96 lunghezze dalla vetta.

Classifica Super‑G: un quadro in evoluzione

L’aggiornamento della classifica dopo la prima prova di Soldeu evidenzia un equilibrio sorprendente. Goggia comanda con 320 punti, seguita da Robinson a 300. Aicher, grazie al successo odierno, sale a 224 punti. Con ancora 300 punti in palio, la matematica lascia aperte le possibilità per tutte e tre le atlete in lizza per la coppa di specialità.

Il calendario: un finale incerto

Il calendario prevede ancora tre competizioni di Super‑G: la seconda gara a Soldeu, seguita dalla tappa italiana di Val di Fassa domenica 8 marzo e, infine, le Finali di Lillehammer, in Norvegia, domenica 22 marzo. In quest’ultima tappa, tuttavia, solo le prime quindici classificate accumuleranno punti, rendendo la rincorsa ancora più incerta e potenzialmente ricca di colpi di scena.

Prospettive: la lotta per la sfera di cristallo

La situazione attuale, con Goggia in testa a 320 punti, Robinson a 300 e Aicher a 224, conferma che la competizione per la Coppa di specialità è tutt’altro che conclusa. Le tre gare rimanenti offrono significative opportunità per ribaltare le gerarchie attuali e determinare la vincitrice finale.