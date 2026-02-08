Sofia Goggia è salita sul podio nella discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, tenutasi a Cortina d’Ampezzo. La competizione ha visto la vittoria di Breezy Johnson degli Stati Uniti, con Emma Aicher della Germania che ha conquistato il secondo posto.

La gara e il podio

La discesa libera femminile, disputata sulla pista Olympia delle Tofane, ha confermato la prestazione di rilievo di Goggia. L'atleta italiana ha arricchito la sua collezione olimpica, aggiungendo una nuova medaglia a quelle già ottenute: l'oro a PyeongChang 2018 e l'argento a Pechino 2022.

La gara è stata dominata da Breezy Johnson, seguita da Emma Aicher e dalla stessa Sofia Goggia.

Contesto della giornata

La giornata dell'8 febbraio è stata caratterizzata da un ricco programma di gare, con ben otto titoli olimpici in palio. Tra le discipline principali figuravano la discesa libera femminile, lo skiathlon maschile, la staffetta mista di biathlon, lo slalom gigante parallelo maschile e femminile, i 5.000 metri di pattinaggio di velocità, lo slittino singolo uomini e il team event di pattinaggio di figura. Gli atleti italiani erano impegnati in diverse competizioni, con Sofia Goggia e Federica Brignone tra le protagoniste attese nella discesa libera, e altri sportivi in gara nelle discipline dello snowboard, biathlon, sci di fondo, curling, slittino e pattinaggio.

Il calendario prevedeva, inoltre, le qualificazioni e le finali dello slalom gigante parallelo di snowboard, la staffetta mista di biathlon, lo skiathlon maschile, i 5.000 metri maschili di pattinaggio di velocità e le fasi conclusive del team event di pattinaggio di figura.

Programma e atleti in gara

Secondo il programma ufficiale, la discesa libera femminile era prevista alle ore 11:30, mentre le qualificazioni di snowboard slalom gigante parallelo iniziavano alle 9:00. La squadra italiana presentava numerose presenze in diverse discipline. Nello sci alpino, erano in gara Federica Brignone, Nicol Delago e Laura Pirovano. Per lo skiathlon, gli azzurri erano Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino.

Nella staffetta mista di biathlon, l'Italia era rappresentata da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Per il curling, scendevano in pista Stefania Constantini e Amos Mosaner. Nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità, gli atleti italiani erano Davide Ghiotto, Riccardo Lorello e Michele Malfatti. Nello slittino, gareggiavano Leon Felderer, Dominik Fischnaller e Alex Gufler. Infine, Marilù Poluzzi era impegnata nel Big Air femminile di snowboard.