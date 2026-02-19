Francesca Lollobrigida, dopo i trionfi sui 3000 e 5000 metri alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si prepara a competere sui 1500 metri. Questa distanza, pur non essendo finora il suo terreno di conquista a livello internazionale, rappresenta un’ulteriore occasione per la campionessa romana di sorprendere, senza particolari pressioni.

Programma della gara

L’appuntamento con la gara dei 1500 metri è fissato per venerdì 20 febbraio alle ore 16.30. Il calendario ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prevede la prova femminile di questa specialità in tale data e orario.

Contesto e aspettative

Lollobrigida, 35enne, ha già dimostrato la sua eccezionale forma in queste Olimpiadi, conquistando due medaglie d’oro: prima nei 3000 metri, con tanto di record olimpico, e successivamente nei 5000 metri, dove ha migliorato il suo record personale di oltre cinque secondi. La prova sui 1500 metri, considerata meno congeniale, si inserisce in un percorso di gara che ha già visto la Lollobrigida protagonista assoluta.

Il programma completo delle gare di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge dal 7 al 21 febbraio presso il Milano Speed Skating Stadium, allestito nei padiglioni della Fiera Milano Rho. La Lollobrigida ha già brillato in questa cornice, vincendo l’oro nei 3000 metri nel giorno del suo 35° compleanno con un tempo di 3’54"28, nuovo record olimpico, e bissando il successo cinque giorni dopo nei 5000 metri con un tempo di 6’46"17, abbassando il suo personale di oltre cinque secondi.