Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa. Il tecnico svedese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali ai canali social del club, definendo il Pisa “un grande club” e l’incarico “una grande occasione”. Hiljemark ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per creare “la possibilità di salvezza”.

Le parole del tecnico

“Per me è una grande occasione essere qui e Pisa è un grande club. Voglio fare un grande lavoro insieme, creare la possibilità di salvezza” ha affermato Hiljemark. Il tecnico ha ricordato il suo passato da calciatore, con una carriera “interrotta a 28 anni per problemi fisici, per ripartire quasi subito in panchina prima come assistente e poi come allenatore capo”.

Riguardo al suo stile di gioco, Hiljemark ha spiegato: “Il mio calcio è fatto di grande verticalità negli spazi offensivi e di grande attenzione nella fase difensiva. Sicuramente in questo momento il Pisa sta vivendo una situazione delicata, ma ci sono ancora possibilità di fare un grande lavoro insieme, ci sono tanti giocatori con grandi qualità. Dobbiamo solo concentrarci sul lavoro”.

Contesto e incarico

Hiljemark è stato ingaggiato dopo l’esonero di Alberto Gilardino, con l’obiettivo di guidare il Pisa verso la salvezza. La sua nomina rappresenta un nuovo inizio per la squadra, che si trova in una situazione complessa in classifica.

Il profilo del nuovo allenatore

Oscar Hiljemark ha firmato un contratto con il Pisa Sporting Club valido fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.

Nato nel 1992, ha chiuso la carriera da calciatore a 28 anni per problemi fisici. Da allenatore ha iniziato nel 2021 come vice ad Aalborg, diventando poi tecnico principale, e nel 2024 è tornato all’Elfsborg, con cui ha ottenuto piazzamenti importanti in Allsvenskan e disputato gare in Europa League.