Giovedì 5 febbraio segna un momento cruciale per l’Italia nelle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, con una giornata ricca di successi e prestazioni notevoli. L’evento è stato raccontato in diretta testuale da OA Sport, evidenziando la storica vittoria nell’hockey su ghiaccio femminile, le ottime performance nella discesa libera maschile e nello slittino singolo maschile.

Hockey su ghiaccio femminile: prima vittoria azzurra in un girone olimpico

Le azzurre dell’hockey su ghiaccio hanno conquistato una vittoria storica contro la Francia, con un punteggio finale di 4‑1.

La partita è stata caratterizzata da un gol iniziale di Fantin, seguito da un raddoppio di Della Rovere e altri due sigilli che hanno suggellato il successo. Si tratta della prima affermazione dell’Italia femminile in un girone olimpico, un risultato accolto con grande entusiasmo.

Sci alpino e slittino: azzurri protagonisti nelle prove cronometrate

Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, Mattia Casse ha ottenuto il miglior tempo, precedendo Florian Schieder e Giovanni Franzoni. Anche Christof Innerhofer e Dominik Paris hanno registrato tempi competitivi, confermando la solidità della squadra italiana.

Nel singolo maschile di slittino, Leon Felderer si è classificato al primo posto provvisorio, con Dominik Fischnaller subito alle sue spalle.

Alex Gufler ha migliorato le sue prestazioni, entrando nella top ten provvisoria. Le performance degli azzurri lasciano buone speranze in vista delle gare ufficiali.

Il liveblog di OA Sport: cronaca minuto per minuto

OA Sport ha offerto una copertura completa e aggiornata in tempo reale delle gare del giorno, con aggiornamenti costanti su hockey, sci alpino, slittino e curling. Il liveblog ha permesso di seguire ogni fase delle competizioni, con dettagli sulle performance degli atleti e l’evoluzione delle classifiche.

Il programma della giornata

Il programma ufficiale di giovedì 5 febbraio includeva il doppio misto di curling, le qualificazioni del Big Air maschile di snowboard, le prove cronometrate di sci alpino e slittino, oltre all’hockey su ghiaccio femminile. Le gare sono state trasmesse in diretta su Rai Sport HD e in streaming su diverse piattaforme, con OA Sport che ha garantito la diretta testuale.