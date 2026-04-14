La Ferrari ha marcato un inizio di stagione promettente conquistando le prime tre posizioni nella sessione inaugurale del Prologo di Imola, l'evento cruciale che anticipa l'avvio ufficiale del FIA World Endurance Championship. Sull'iconico circuito dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, la 499P numero 51, affidata ad Antonio Giovinazzi, ha dimostrato una superiorità decisiva negli ultimi istanti della sessione. Giovinazzi è riuscito a superare per un margine esiguo di soli 97 millesimi la Ferrari numero 83 AF Corse, guidata da Robert Kubica, assicurandosi così la vetta della classifica.

A completare il podio provvisorio, la Ferrari numero 50 di Nicklas Nielsen ha consolidato il dominio del Cavallino Rampante, piazzandosi davanti alla Cadillac numero 12 di Norman Nato.

La mattinata ha offerto spunti interessanti anche da parte di altri costruttori. La BMW ha registrato una prestazione positiva, con René Rast al volante della vettura numero 20 che ha firmato il quinto tempo assoluto, distanziando di appena 7 millesimi Earl Bamber sulla Cadillac Hertz JOTA numero 38. Le due Alpine, con i numeri 35 e 36, si sono attestate rispettivamente in settima e ottava posizione, precedendo la Peugeot numero 94 e l'Aston Martin numero 007. Un episodio degno di nota ha coinvolto l'Aston Martin numero 009: con Marco Sorensen alla guida, la vettura è stata protagonista di un incidente che l'ha vista uscire di pista alla celebre curva del Tamburello, fortunatamente senza gravi conseguenze per il pilota.

Ferrari protagonista anche in LMGT3

Il successo della casa di Maranello si è esteso anche alla categoria LMGT3, dove la Ferrari ha nuovamente brillato grazie alla performance di Alessio Rovera. Il pilota lombardo si è distinto al volante della 296 GT3 EVO numero 21 VISTA AF Corse, dimostrando le sue capacità e la competitività della vettura. Rovera, già ex campione del GT World Challenge Europe Endurance Cup, ha saputo imporsi battendo la McLaren 720S GT3 EVO numero 58 Garage 59 e la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R numero 33 TF Sport. Questa sessione del Prologo si conferma un banco di prova fondamentale per tutti i team, offrendo l'opportunità di affinare gli assetti e le strategie in vista dell'inizio ufficiale del campionato, che prenderà il via con le sessioni di prove libere previste per venerdì.

Le aspettative di Cadillac per Imola

Il team Cadillac Hertz JOTA giunge a Imola con un bagaglio di esperienze positive dalla stagione 2025, un anno che ha visto la scuderia conquistare la sua prima vittoria nel WEC e ben tre pole position. Per la stagione in corso, Norman Nato e Will Stevens sono stati riconfermati alla guida della Cadillac numero 12, mentre Earl Bamber e Sebastien Bourdais difenderanno i colori della vettura numero 38. Le aspettative sono alte, come testimoniano le dichiarazioni dei piloti. "Dopo il ritardo nell’inizio della stagione, non vedo l’ora di tornare in macchina e riprendere il lavoro", ha affermato Norman Nato, evidenziando il desiderio di tornare in pista. Will Stevens ha aggiunto: "Abbiamo avuto un buon inverno, lavorando sulle aree di miglioramento per il 2026, e sono pronto a iniziare questa stagione dopo una lunga pausa".

Il Prologo di Imola, strutturato in due intense sessioni, si rivela quindi un'occasione preziosa per i team per ottimizzare la preparazione in vista della prestigiosa 6 Ore di Imola, che si disputerà sul suggestivo e storico tracciato emiliano, promettendo spettacolo e adrenalina.