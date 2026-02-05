Verena Hofer è scesa in pista questa mattina per le prove del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. L’atleta azzurra ha affrontato le prime due manche sulla rinnovata pista “Eugenio Monti” di Cortina. Hofer, insieme a Sandra Robatscher, figura tra le venticinque atlete in gara. L’obiettivo è sfruttare il “fattore casa” per acquisire confidenza con un tracciato inedito e puntare a posizioni di vertice.

Verena Hofer: un profilo olimpico e credenziali

Nata nel 2001, Verena Hofer partecipa alla sua seconda Olimpiade. Arriva a questa competizione forte di una stagione di Coppa del Mondo di alto livello, impreziosita da due podi: un secondo posto a Park City e un terzo a Winterberg.

Questi risultati la proiettano tra le principali speranze azzurre in una disciplina in cui l’Italia non conquista medaglie dal 1994, anno in cui Gerda Weissensteiner si aggiudicò l’oro a Lillehammer.

Contesto delle prove e panorama delle avversarie

Le prove ufficiali si sono svolte oggi con due manche, la prima alle 17:00 seguita dalla seconda. Le atlete considerate favorite per le medaglie provengono da Austria e Germania. Tra queste spiccano nomi come Julia Taubitz, Merle Fräbel, Hannah Prock e Lisa Schulte. Da non sottovalutare la statunitense Summer Britcher, vincitrice di due tappe di Coppa del Mondo in questa stagione, che potrebbe rivelarsi una sorpresa in caso di giornata positiva.

Il momento di forma di Verena Hofer

Verena Hofer ha confermato il suo ottimo stato di forma anche a Winterberg, dove ha conquistato un terzo posto nella tappa di Coppa del Mondo. Ha concluso la sua prova a 365 millesimi dalla vincitrice Hannah Prock e alle spalle di Julia Taubitz. Si tratta del secondo podio stagionale per l’azzurra, un segnale decisamente incoraggiante in vista delle Olimpiadi.

In sintesi, l’avventura olimpica di Verena Hofer è iniziata con buone premesse: una pista nuova, il sostegno del pubblico di casa e una stagione di Coppa del Mondo che le ha fornito la necessaria fiducia. Resta da verificare se riuscirà a tradurre queste condizioni favorevoli in una prestazione da podio.