Il biatleta Tommaso Giacomel ha condiviso la sua profonda delusione e rabbia in seguito al ritiro forzato dalla mass start di quindici chilometri durante le recenti Olimpiadi. L'atleta, che si trovava in testa alla gara, è stato costretto a fermarsi a metà percorso a causa di un improvviso malore. Le sue parole, pronunciate in occasione del Media Day della FISI a Milano, riflettono l'amarezza per un'occasione sfumata e l'imprevedibilità di quanto accaduto.

Giacomel ha descritto l'evento come un "grande imprevisto", un momento in cui il suo corpo, solitamente alleato nelle vittorie, lo ha "abbandonato" inaspettatamente.

"Il mio corpo mi ha aiutato tante volte a vincere, ma quel venerdì decise di abbandonarmi. Non posso incolpare niente e nessuno", ha dichiarato l'azzurro, evidenziando l'assenza di qualsiasi segnale premonitore prima che il malessere lo colpisse con veemenza durante la competizione.

L'amarezza per le opportunità perdute

La frustrazione di Giacomel è particolarmente acuta per le importanti opportunità che il ritiro gli ha precluso. Non solo ha perso la possibilità di lottare per una medaglia olimpica, ma anche quella di competere per la Coppa del Mondo. "Posso dire di essere stato tanto sfortunato. Ho tantissima rabbia dentro per quello che è successo, perché questa cosa mi ha precluso di lottare per la classifica generale, dove ero secondo", ha affermato, sottolineando il peso di un'occasione che lo vedeva in una posizione di vertice.

Il dramma del ritiro e le sue conseguenze

Approfondendo i dettagli del malessere, Giacomel ha rivelato che il problema si è manifestato "subito dopo il secondo tiro a terra". In quel frangente, il suo corpo "ha smesso di funzionare correttamente", rendendo estremamente difficile respirare e muoversi. "Facevo davvero fatica a respirare e a muovermi, per questo ho dovuto fermarmi. È stata la sensazione peggiore che abbia mai provato nella mia vita finora", ha raccontato, descrivendo la gravità della situazione.

Nonostante il tentativo di proseguire, "scivolando molto lentamente nella prima parte del terzo giro", il suo fisico non ha risposto, costringendolo alla resa. "Il mio corpo non mi ha permesso di proseguire", ha ammesso con rammarico.

La mente dell'atleta è ora affollata da un turbinio di emozioni: "frustrazione, rabbia, delusione". Ha definito l'esperienza "devastante", ribadendo l'impotenza di fronte a un corpo che si è ribellato: "È devastante fermarsi, ma oggi non potevo fare nulla contro il mio stesso corpo". Giacomel ha inoltre annunciato l'intenzione di sottoporsi a controlli medici approfonditi nei giorni successivi per comprendere le cause del malore, promettendo di mantenere aggiornati i suoi sostenitori sugli sviluppi.