Il pluripremiato snowboarder canadese Mark McMorris è stato vittima di una violenta caduta durante un allenamento di Big Air nel Livigno Snow Park. L’incidente è avvenuto mentre l’atleta si preparava alle qualificazioni della specialità, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Immediatamente soccorso dallo staff medico, McMorris è stato trasportato in barella fuori dall’impianto, sotto lo sguardo preoccupato di compagni di squadra e addetti ai lavori. Il team canadese ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale si afferma che l’atleta sarà sottoposto a una serie di accertamenti clinico‑strumentali.

Si auspica un rapido recupero e si annuncia che ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.

Un campione segnato dalla resilienza

Classe 1993, McMorris vanta un palmarès di rilievo: tre medaglie di bronzo olimpiche consecutive nello slopestyle (Sochi 2014, PyeongChang 2018, Pechino 2022) e un titolo mondiale nel Big Air ad Aspen 2021. La sua quarta partecipazione ai Giochi era attesa con grande interesse, soprattutto nella specialità del Big Air, che prevede salti spettacolari da rampe alte oltre cinquanta metri.

La sua carriera è stata caratterizzata da una straordinaria capacità di recupero. Nel 2017, sopravvisse a un gravissimo incidente in backcountry, riportando fratture multiple, per poi tornare ai massimi livelli.

Fuori dalle competizioni, insieme al fratello Craig, ha fondato la McMorris Foundation, impegnata a rendere lo sport più accessibile e inclusivo per i giovani canadesi.

Il contesto della preparazione olimpica

McMorris ha subito il “heavy crash” durante una sessione di allenamento, mentre completava le prove in vista della gara di Big Air maschile, in programma a Livigno. Il comunicato di Team Canada ha confermato che il Comitato Olimpico Canadese e lo staff di Canada Snowboard stanno seguendo la situazione da vicino. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili.

McMorris, alla sua quarta Olimpiade, ha già conquistato tre bronzi nello slopestyle. Ha affrontato numerosi infortuni nel corso della carriera, tra cui l’incidente del 2017 che gli causò fratture multiple e un collasso polmonare. In precedenza aveva dichiarato di sentirsi in buona forma e pronto per i Giochi, mostrando grande determinazione.