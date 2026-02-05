Giovedì 5 febbraio segna un momento cruciale per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con una giornata densa di competizioni che vedranno protagonisti il curling, lo snowboard e l’hockey su ghiaccio femminile. OA Sport offrirà una copertura completa con una diretta testuale in tempo reale.

Il programma della giornata olimpica

La diretta live testuale curata da OA Sport guiderà il pubblico attraverso tutte le gare in programma. Sarà possibile seguire il doppio misto di curling, le emozionanti qualificazioni del Big Air maschile nello snowboard e le intense sfide del torneo femminile di hockey su ghiaccio.

Il racconto minuto per minuto promette di catturare ogni momento saliente della giornata olimpica.

Le gare in calendario

La giornata prenderà il via con il curling doppio misto, fase a gironi, che vedrà l’Italia impegnata in diverse sessioni. A seguire, il torneo femminile di hockey su ghiaccio proporrà un susseguirsi di partite. In serata, l’attenzione si sposterà sullo snowboard con le attesissime qualificazioni del Big Air maschile.

Dettagli sul programma

Il programma dettagliato di giovedì 5 febbraio include:

• Curling doppio misto, round robin: sessioni previste alle 10.05, 14.35 e 19.05.

• Hockey su ghiaccio femminile, fase a gironi: partite programmate tra le 12.10 e le 23.40.

• Snowboard Big Air maschile, qualificazioni: in programma in serata, dalle 19.30 alle 21.45.



La copertura televisiva sarà trasmessa da RaiSport HD, mentre le dirette streaming saranno accessibili su Rai Play, Eurosport 1 e 2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport garantirà la diretta testuale integrale.

Aggiornamenti in tempo reale

Il liveblog di OA Sport si conferma lo strumento ideale per seguire in tempo reale l’evoluzione della giornata olimpica, fornendo aggiornamenti costanti su risultati, protagonisti e momenti chiave delle competizioni.