I New York Knicks hanno superato i Denver Nuggets 134-127 al Madison Square Garden, dopo due tempi supplementari. La vittoria, frutto di una prestazione eccezionale di Jalen Brunson, autore di 42 punti, ha esteso a otto la striscia di successi consecutivi per la squadra newyorkese.

Prestazione decisiva di Brunson

Jalen Brunson è stato il protagonista indiscusso del match, mettendo a segno 42 punti, a cui ha aggiunto nove assist e otto rimbalzi. Karl-Anthony Towns ha contribuito con 24 punti e 12 rimbalzi, mentre OG Anunoby ha siglato 20 punti. I Knicks sono riusciti a contenere il triplo-doppio di Nikola Jokic (30 punti, 14 rimbalzi, 10 assist) e i 39 punti di Jamal Murray, dimostrando grande solidità difensiva e offensiva.

Una partita equilibrata e intensa

La gara è stata caratterizzata da un equilibrio costante, con continui ribaltamenti di fronte. I Knicks hanno saputo resistere ai tentativi di rimonta dei Nuggets, portando il match al secondo overtime. La parità sul 119-119 è stata raggiunta grazie a due liberi segnati da Christian Braun a soli 0,3 secondi dalla fine del primo supplementare. Nel secondo overtime, Brunson ha segnato i primi sei punti, indirizzando definitivamente la partita verso la vittoria dei Knicks.

Questo successo rappresenta l'ottavo consecutivo per New York, eguagliando la striscia più lunga registrata dalla squadra tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

Dettagli della contesa

La partita ha visto ben venti cambi di vantaggio e una difesa particolarmente fisica, specialmente nei tempi supplementari.

Nikola Jokic, rientrato dopo un infortunio al ginocchio, ha disputato oltre 44 minuti. Karl-Anthony Towns, invece, ha subito un taglio all'occhio nel primo quarto, venendo medicato e tornando in campo con una benda protettiva.

La vittoria consolida la posizione dei New York Knicks nella Eastern Conference, mentre i Denver Nuggets incassano la terza sconfitta consecutiva, un dato che richiederà un'attenta analisi da parte dello staff tecnico.