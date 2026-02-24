La nazionale italiana di judo si prepara a scendere sul tatami del Grand Prix di Linz, in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo. Una nutrita delegazione di 23 atleti comporrà il contingente azzurro, tra cui spicca il ritorno in gara del campione olimpico di Rio 2016, Fabio Basile, pronto a disputare il suo debutto stagionale nella categoria -73 kg.

Il contingente azzurro

In campo femminile, l’Italia schiera giovani promesse come Ilaria Finestrone (-52 kg) e Thauany David Capanni Dias (-57 kg). Saranno affiancate da Anna Iovino e Giulia Ghiglione (-48 kg), Alessandro Rocco (-52 kg), Silvia Pellitteri (-57 kg), Raffaella Ciano e Nadia Simeoli (-63 kg), Caterina Mazzotti e Serena Ondei (-70 kg), Irene Caleo (-78 kg) e Tiziana Marini (+78 kg).

Nel settore maschile, oltre a Basile, saranno in gara Biagio D’Angelo e Mario Tinelli (-60 kg), Alessio De Luca e Giuseppe De Tullio (-66 kg), Federico Bosis (-73 kg), Bright Maddaloni e Antonio Esposito (-81 kg), Cristiano Mincinesi (-90 kg), Henry Owusu (-100 kg) e Kwadjo Anani (+100 kg).

Il ritorno di Basile e il contesto internazionale

Fabio Basile torna in gara dopo il rientro al Grand Slam di Tokyo, segnando l’inizio della sua stagione agonistica. Il Grand Prix di Linz rappresenta per lui un’importante occasione di rilancio internazionale.

Il Grand Prix di Linz

Il Grand Prix di Linz, noto anche come Grand Prix Upper Austria, si svolgerà presso la TipsArena di Linz, in Austria, dal 6 all’8 marzo 2026. L’evento fa parte del circuito IJF World Tour e rappresenta il terzo appuntamento stagionale del World Tour 2026.