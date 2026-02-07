Il Super Bowl, tradizionalmente un momento di unione nazionale, si avvicina tra le polemiche per la scelta di Bad Bunny come protagonista dell'half-time show. L'ex presidente Donald Trump ha criticato la decisione, definendola "una scelta terribile" e annunciando che seguirà l'evento da Mar-a-Lago, applaudendo in streaming la performance di Kid Rock, scelto da Turning Point USA per un'alternativa musicale.

Il Super Bowl e la scelta dell'half-time

La grande festa laica del Super Bowl vedrà esibirsi Bad Bunny, rapper portoricano vincitore di un Grammy, che canta esclusivamente in spagnolo.

La sua partecipazione segna un momento storico, essendo il primo artista latino a esibirsi nell'intervallo in sessant'anni di storia del Super Bowl. La scelta riflette l'intento della NFL di espandere la propria audience a livello globale, ma ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando una divisione interna riguardo all'inclusività dell'evento.

Il messaggio di Bad Bunny e le reazioni

Alla vigilia della performance, Bad Bunny ha lanciato un messaggio di unità: "Non importa che parliate spagnolo, l'importante è ballare". Questo appello all'inclusività contrasta con le reazioni conservatrici, come quella di Donald Trump, che vede nella scelta del rapper un segnale "terribile". L'ex presidente ha appoggiato un "All-American Halftime Show" alternativo, organizzato da Turning Point USA con Kid Rock, che enfatizza temi come patriottismo, famiglia e fede, in contrapposizione al messaggio di diversità incarnato da Bad Bunny.

L'alternativa conservatrice

L'evento alternativo, sostenuto da Trump e altri esponenti conservatori, si propone come una risposta diretta alla scelta di Bad Bunny, percepita come "troppo progressista". L'iniziativa mira a celebrare valori tradizionali, contrapponendosi all'apertura verso nuove culture e lingue promossa dall'artista portoricano. La polemica sottolinea come il Super Bowl, pur aspirando a essere un evento unificante, rifletta le attuali divisioni politiche e culturali negli Stati Uniti.