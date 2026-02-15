Mikael Kingsbury ha conquistato la medaglia d’oro nella prima edizione olimpica della dual moguls, disputata sulle nevi di Livigno durante i Giochi di Milano‑Cortina 2026. Il campione canadese, già protagonista assoluto della disciplina, ha così arricchito il suo palmarès con un nuovo titolo a cinque cerchi.

Riscatto dopo l’argento nella gara singola

La vittoria nella dual moguls rappresenta un riscatto per Kingsbury, che pochi giorni prima aveva ottenuto la medaglia d’argento nella gara singola, superato dall’australiano Cooper Woods. In questa occasione, Kingsbury ha saputo imporsi con decisione, confermando la sua leadership nella specialità.

Il podio della dual moguls

In finale, Kingsbury ha avuto la meglio sul giapponese Ikuma Horishima, che si è aggiudicato la medaglia d’argento. Il bronzo è andato all’australiano Matt Graham, che ha completato il podio di una gara storica per la disciplina, essendo la prima volta che la dual moguls veniva inserita nel programma olimpico.

Un campione da record

Con questo successo, Kingsbury aggiunge un altro oro olimpico alla sua straordinaria carriera, dopo quello conquistato a PyeongChang 2018 nella gara singola. Il canadese vanta anche numerosi titoli mondiali e Coppe del Mondo, confermandosi come uno degli atleti più vincenti nella storia dello sci freestyle.