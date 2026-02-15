La nazionale italiana di curling maschile ha subito un’altra battuta d’arresto nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026, complicando sensibilmente il proprio percorso verso la semifinale.
Il match decisivo contro la Germania
Nel terzo incontro del round robin, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Germania all’extra end, cedendo con un punteggio finale di 6‑5. Si tratta della prima sconfitta per l’Italia dopo i successi contro Svezia e Gran Bretagna, un risultato che rende più ardua la qualificazione alle fasi finali.
Implicazioni in classifica
Con questa sconfitta, il cammino verso la semifinale si complica: al termine della terza giornata, solo Canada e Svizzera mantengono il punteggio pieno.
Un gruppo di quattro squadre – tra cui Italia, Germania, Gran Bretagna e Norvegia – si trova al terzo posto con due vittorie ciascuna. La Svezia, sorprendentemente, resta ancora a zero punti.
Contesto e prospettive
Il torneo maschile di curling si sta disputando allo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. La fase a gironi proseguirà fino al 18 febbraio, seguita dalle semifinali e dalle finali. La sconfitta contro la Germania rappresenta un campanello d’allarme per gli azzurri, che dovranno reagire prontamente per mantenere vive le speranze di accedere tra le prime quattro.
L’equilibrio del torneo
La Germania ha superato l’Italia all’extra end, confermando la difficoltà del match e l’equilibrio tra le due squadre. La classifica vede ora un gruppo di squadre a pari merito, rendendo ogni prossima partita decisiva per le ambizioni azzurre.