Oggi, domenica 15 febbraio, a Tesero, in Val di Fiemme, si disputa la staffetta maschile 4×7,5 km di sci di fondo, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’Italia torna a sperare in un podio dopo vent’anni, con un quartetto che ha lavorato intensamente per essere competitivo.

La staffetta maschile 4×7,5 km

La staffetta maschile 4×7,5 km rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del programma dello sci di fondo. Per la prima volta, la distanza è stata equiparata a quella femminile, con frazioni accorciate rispetto al passato.

L’Italia schiera Davide Graz e Elia Barp nelle prime due frazioni in tecnica classica, seguiti da Martino Carollo e Federico Pellegrino nelle due frazioni in skating.

Orario, diretta e avversari

La gara è in programma alle ore 12.00. La diretta televisiva è trasmessa su Rai2, mentre lo streaming è disponibile su Eurosport1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max e Rai Play. OA Sport offre la diretta testuale live. L’Italia dovrà vedersela con avversari di alto livello, tra cui Francia, Svezia, Norvegia e Stati Uniti.

Il sogno azzurro e il passato

Il titolo “l’Italia sogna una medaglia dopo due decenni” sottolinea la lunga attesa per un podio nella staffetta maschile: l’ultima volta risale al 2006, quando l’Italia vinse l’oro nella staffetta a Torino.

Da allora, nonostante alcune buone prestazioni, il podio è rimasto lontano.

Approfondimento storico

Lo sci di fondo è una disciplina storica delle Olimpiadi invernali, con l’Italia che vanta trentasei podi complessivi, di cui nove ori. L’ultimo oro maschile fu conquistato da Giorgio Di Centa nella 50 km a Torino 2006, mentre l’ultima medaglia azzurra nel fondo fu firmata da Federico Pellegrino con due argenti nella sprint (2018 e 2022). La staffetta maschile azzurra aveva ottenuto podi consecutivi tra il 1992 e il 2006, ma da allora il successo è mancato.