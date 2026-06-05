Il Roland-Garros 2026 presenta semifinali maschili inedite venerdì sul Court Philippe-Chatrier. Quattro tennisti, tutti senza un titolo Slam, si sfidano. Alexander Zverev è l'unico ad aver già raggiunto una finale Major; Jakub Mensik, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sono alla loro prima semifinale Slam. In palio: record di ore in campo e una storica semifinale italiana.

Zverev: favorito per il primo Slam

Alexander Zverev è l'unico semifinalista ad aver già disputato una finale Slam, avendone perse tre, ed è favorito per tornarci. Il numero tre del mondo è a due vittorie dal suo primo titolo Grande Slam, avendo perso un solo set nel torneo.

Cobolli vs Arnaldi: semifinale italiana

La sfida tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi è un evento storico: la prima semifinale maschile italiana in uno Slam, che garantisce un finalista azzurro per il secondo anno consecutivo. Il vincitore sarà il terzo italiano in un Major nell'era Open (dopo Panatta 1976 e Sinner). Per Cobolli (testa di serie n.10), una vittoria significherebbe la sua quinta e più importante finale in carriera e il debutto nella Top 10 ATP. Matteo Arnaldi ha stabilito un record di resistenza con 19 ore e 42 minuti in campo nei primi cinque turni, il tempo più lungo mai registrato in un Major dal 1991. Questa tenacia potrebbe però rivelarsi un tallone d'Achille. Cobolli ha perso solo due set, mostrando condizione fisica superiore e minor logorio.

Arnaldi (n.104) può diventare il finalista maschile meno quotato nella storia del Roland-Garros e il meno classificato a raggiungere una finale Slam da Ivanisevic (n.125) a Wimbledon nel 2001.

Mensik: la giovane promessa ceca

Il ventenne ceco Jakub Mensik è alla sua prima semifinale Slam e punta a diventare il finalista più giovane del torneo maschile dal 2006 (Nadal, 20 anni). Ha superato il quarto turno vincendo match al quinto set. Una sua eventuale finale lo proietterebbe al numero 12 del ranking live, suo best ranking, e lo renderebbe il settimo ceco a raggiungere tale traguardo. Arriva in semifinale con grande slancio, dopo una vittoria convincente su Joao Fonseca, impressionando per difesa, atletismo e gioco a rete.

Le previsioni delle semifinali

Nel confronto Arnaldi-Cobolli, la forma attuale di Cobolli e il suo minore affaticamento dovrebbero prevalere. Previsione: Flavio Cobolli vincitore su Matteo Arnaldi in quattro set.

Per la sfida Mensik-Zverev, nonostante lo slancio del giovane ceco, la forma dominante di Zverev, con un solo set perso, potrebbe essere decisiva. Previsione: Alexander Zverev vincitore su Jakub Mensik in quattro set.