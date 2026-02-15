L’Italia ha vissuto una giornata storica alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina, raggiungendo un nuovo primato nel medagliere. Il totale delle medaglie azzurre è salito a 22, con 8 ori, 4 argenti e 10 bronzi, superando così il record stabilito a Lillehammer 1994.

Il superamento dei record storici

Dopo nove giorni di gare, l’Italia ha già migliorato i risultati ottenuti a Lillehammer 1994: otto ori contro sette e ventidue podi totali contro venti. Questo traguardo rappresenta un momento significativo per lo sport invernale italiano, che si conferma tra le nazioni più competitive della manifestazione.

Prospettive future e posizione nel medagliere

Con ancora diverse gare da disputare, l’Italia può puntare a incrementare ulteriormente il proprio bottino di medaglie. Il quarto posto nel medagliere di Lillehammer 1994 resta il miglior piazzamento storico, ma l’attuale secondo posto dietro la Norvegia lascia aperte possibilità per un risultato ancora più prestigioso.

Confronto con i risultati passati

L’Italia ha raggiunto quota 22 medaglie totali, di cui otto d’oro, quattro d’argento e dieci di bronzo, superando il primato di venti medaglie (sette ori) stabilito a Lillehammer 1994. Il risultato è il migliore di sempre per l’Italia ai Giochi invernali, con la prospettiva di ulteriori successi nelle prossime giornate di gara.