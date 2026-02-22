Buriram – La due giorni di test MotoGP a Buriram, in Thailandia, in vista dell’avvio del Mondiale 2026 si è aperta con una giornata intensa. Sul circuito thailandese, Alex Márquez ha fatto segnare il miglior tempo, precedendo il fratello Marc Márquez e Franco Morbidelli. Francesco Bagnaia, pur presente, ha chiuso in decima posizione, mentre Jorge Martin è tornato in pista dopo un periodo di recupero.

La prima giornata di test a Buriram

Alex Márquez ha dominato la classifica con un tempo di 1’29"262, piazzandosi davanti al fratello Marc, secondo, e a Franco Morbidelli, terzo.

Marco Bezzecchi ha chiuso al quarto posto con l’Aprilia, mentre Bagnaia si è fermato al decimo tempo, mostrando però un buon passo gara.

La giornata è stata caratterizzata da diverse cadute: Marc Márquez è scivolato due volte senza conseguenze fisiche, mentre anche Ogura e Miller sono finiti a terra. Le condizioni meteo sono state favorevoli, con temperature attorno ai trenta gradi, umidità al 45% e vento quasi assente.

Il ritorno di Martin e il quadro tecnico

Jorge Martin ha ricevuto l’idoneità medica per partecipare ai test dopo due operazioni a mano e clavicola, tornando così in pista con Aprilia. La sua presenza è significativa dopo una stagione 2025 segnata da infortuni.

La Ducati si conferma riferimento tecnico, piazzando cinque piloti nei primi dieci posti.

L’Aprilia risponde con Bezzecchi in evidenza, mentre Honda e KTM cercano risposte concrete. La Yamaha, invece, continua a faticare.

Analisi delle prestazioni

Alex Márquez ha preceduto il fratello Marc nonostante le cadute mattutine, confermando il dominio Ducati. Bezzecchi ha mostrato un ottimo passo gara, mentre Bagnaia, pur lontano dai vertici, ha evidenziato segnali di competitività. Jorge Martin, dopo il lungo recupero, ha potuto finalmente tornare al lavoro in pista.