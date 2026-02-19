Le intense nevicate che hanno interessato Livigno nei giorni scorsi hanno costretto gli organizzatori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a modificare il programma delle gare di aerials. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso necessario un adeguamento del calendario, in particolare per quanto riguarda le qualificazioni femminili, che sono state rinviate e riprogrammate per il giorno successivo rispetto a quanto inizialmente previsto.

Dettagli del rinvio e modifiche al calendario

Il maltempo ha reso impraticabili alcune delle gare previste, in particolare le qualificazioni femminili di aerials, che sono state posticipate.

Gli organizzatori hanno dovuto intervenire per garantire la sicurezza degli atleti e la regolarità delle competizioni. Anche altre discipline, come lo snowboard e lo skicross, hanno subito modifiche al programma a causa delle abbondanti nevicate.

Contesto e conseguenze

Le previsioni meteo, che annunciavano nevicate intense, si sono rivelate corrette e hanno indotto gli organizzatori a intervenire in via preventiva. L'obiettivo era quello di garantire lo svolgimento delle gare in condizioni di sicurezza, riducendo al minimo i rischi per gli atleti e assicurando la regolarità delle prove olimpiche.

Impatto delle nevicate sul programma

Le abbondanti nevicate hanno stravolto il programma delle gare di freestyle e snowboard a Livigno, rendendo pericoloso lo svolgimento delle qualificazioni femminili di aerials in condizioni di scarsa visibilità e neve fresca. Gli organizzatori hanno quindi deciso di riprogrammare gli eventi, lavorando per ridurre al minimo l’accumulo di neve sul percorso, con temperature attorno ai sei gradi sotto zero.