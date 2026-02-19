La Formula Uno è tornata in azione sul circuito di Sakhir, in Bahrain, per la seconda giornata dei test invernali. Le vetture sono scese in pista per proseguire il programma di preparazione in vista della nuova stagione, con particolare attenzione alle prestazioni di Mercedes e Ferrari, che hanno confermato la loro presenza attiva nella giornata.

Programma e contesto della giornata

La giornata di test si è svolta regolarmente, con i team impegnati a raccogliere dati e a verificare l'affidabilità delle nuove monoposto. Le sessioni hanno visto la partecipazione di tutti i principali team, con piloti e ingegneri concentrati sull'ottimizzazione delle prestazioni e sulla risoluzione di eventuali problemi tecnici emersi durante le prove.

Affidabilità e prestazioni: Ferrari solida, Red Bull con qualche problema

Nel corso della prima giornata di test, la Ferrari ha mostrato una buona affidabilità, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno portato a termine il programma previsto senza intoppi. Al contrario, la Red Bull ha dovuto affrontare un problema tecnico sulla vettura di Isack Hadjar, che ha costretto il pilota francese a fermarsi in pista. Secondo le informazioni disponibili, il problema sarebbe legato al sistema di raffreddamento o al pescaggio, e non alla Power Unit.

Mercedes al vertice nella prima sessione di test

Nel corso della prima finestra di test, Mercedes ha ottenuto i migliori riscontri cronometrici. Il giovane Andrea Kimi Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo assoluto con 1’33"669, precedendo il compagno di squadra George Russell di 0"249.

Lewis Hamilton, alla sua seconda stagione con la Ferrari, ha chiuso terzo con 1’34"209, completando un elevato numero di giri nonostante un inconveniente tecnico sul finale. Questi risultati confermano la competitività della Mercedes e la solidità della Ferrari, mentre altri team come McLaren e Red Bull si sono posizionati nelle retrovie della top five.

Questi dati confermano la supremazia di Mercedes nella prima fase dei test e il buon rendimento della Ferrari, in linea con quanto osservato nella giornata odierna.