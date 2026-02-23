Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina memorabile per l’Italia nello speed skating, imponendosi nei 3000 e nei 5000 metri ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, con due ori che resteranno nella storia.

Il bis d’oro e l’abbraccio più dolce

Sabato 7 febbraio, giorno del suo trentacinquesimo compleanno, Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3000 metri con il tempo di 3’54"28, nuovo record olimpico, precedendo la norvegese Ragne Wiklund e la canadese Valerie Maltais. Un trionfo celebrato con un commovente abbraccio al figlio Tommaso sugli spalti.

Giovedì 12 febbraio, la campionessa romana ha replicato il successo nei 5000 metri, chiudendo in 6’46"17 e battendo per un solo decimo l’olandese Merel Conijn. Con questa doppietta, Lollobrigida è entrata nell’esclusivo club delle atlete capaci di vincere entrambe le distanze nella stessa edizione olimpica.

Un’Olimpiade da regina e un’Italia sul podio

La sua doppia vittoria ha consacrato Lollobrigida come la vera regina del ghiaccio a Milano‑Cortina. Da madre, ha dimostrato che eccellenza sportiva e affetti possono convivere, trasformando una stagione segnata da un’infezione virale in un trionfo personale e collettivo.

L’Italia ha vissuto un’Olimpiade indimenticabile nello speed skating: tre ori e due bronzi, per un totale di cinque podi in una sola edizione, un risultato senza precedenti per la disciplina.

