Dopo una lunga e inattesa pausa, imposta dal rinvio del Gran Premio del Qatar a causa delle ben note vicende mediorientali, il Motomondiale 2026 è pronto a riaccendere i motori. Il tanto atteso ritorno in pista si concretizzerà nel weekend del Gran Premio di Spagna, un appuntamento ormai classico che si terrà sul leggendario tracciato di Jerez de la Frontera. Questa tappa, inizialmente prevista in un'altra posizione, è ora il quarto appuntamento stagionale per le due ruote.

Dopo circa un mese di stop forzato, team e piloti si preparano a tornare in azione, con l'inevitabile curiosità di scoprire chi tra loro riuscirà a scrollarsi di dosso la ruggine e a ritrovare il ritmo gara nel modo più efficace.

L'ultima sfida disputata risale al Gran Premio delle Americhe, ad Austin, dove Marco Bezzecchi ha conquistato il terzo successo consecutivo, confermando l'ottimo avvio di stagione dell'Aprilia. Nel box accanto, Jorge Martin si era imposto nella Sprint Race, mostrando grande competitività e determinazione.

Il programma del venerdì a Jerez

La giornata di venerdì 24 aprile segna il ritorno ufficiale in pista per tutte le classi del Motomondiale. Si inizierà di buon mattino, alle ore 09:00, con la prima sessione di prove libere della classe Moto3, la più leggera. Seguirà, alle 09:50, la Moto2, mentre la classe regina, la MotoGP, sarà protagonista in pista dalle 10:45 alle 11:30 per la sua prima presa di contatto con l'asfalto di Jerez.

Nel pomeriggio, l'attenzione si sposterà sulle cruciali sessioni di pre-qualifiche, che avranno un peso significativo per l'accesso diretto alla Q2 del sabato. La Moto3 scenderà in pista dalle 13:15 alle 13:50, seguita dalla Moto2 dalle 14:05 alle 14:45. Il momento clou del venerdì sarà la sessione di pre-qualifiche della MotoGP, in programma dalle 15:00 alle 16:00. Questi sessanta minuti saranno di estrema importanza per i piloti, poiché determineranno la top ten che potrà evitare la Q1 del sabato, garantendosi un posto diretto nella fase finale delle qualifiche.

Il programma dettagliato del venerdì 24 aprile prevede:

Ore 09:00–09:30 : Prove libere 1 Moto3

: Prove libere 1 Moto3 Ore 09:50–10:30 : Prove libere 1 Moto2

: Prove libere 1 Moto2 Ore 10:45–11:30 : Prove libere 1 MotoGP

: Prove libere 1 MotoGP Ore 13:15–13:50 : Pre-qualifiche Moto3

: Pre-qualifiche Moto3 Ore 14:05–14:45 : Pre-qualifiche Moto2

: Pre-qualifiche Moto2 Ore 15:00–16:00: Pre-qualifiche MotoGP

Dove seguire il Gran Premio di Spagna in diretta

Gli appassionati di motociclismo avranno diverse opzioni per seguire tutte le sessioni del Gran Premio di Spagna.

La diretta TV sarà garantita su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (canale 201), offrendo una copertura completa dell'evento. Per chi preferisce lo streaming, le piattaforme NOW e SkyGO permetteranno di non perdere nemmeno un istante dell'azione in pista, da qualsiasi dispositivo.

Inoltre, per chi desidera un aggiornamento costante e dettagliato, sarà disponibile una diretta testuale dedicata alle due sessioni della MotoGP. La giornata di venerdì sarà fondamentale per i piloti, non solo per ritrovare il feeling con la moto e il tracciato, ma anche per cercare di inserirsi tra i migliori e gettare le basi per un weekend da protagonisti. Il Gran Premio di Spagna, con la sua atmosfera unica, rappresenta l'inizio del lungo e avvincente tour europeo della MotoGP.

Il programma del weekend prevede anche la tradizionale conferenza stampa dei protagonisti già nella giornata di giovedì. Sabato e domenica si entrerà nel vivo con le decisive sessioni di qualifiche e le attese gare. La domenica, in particolare, vedrà la Moto3 scendere in pista alle 11:00, seguita dalla Moto2 alle 12:15 e, infine, dalla gara della MotoGP alle 14:00. Al termine delle competizioni, si terrà la conferenza stampa con i primi tre classificati, che condivideranno le loro impressioni e le emozioni del podio.