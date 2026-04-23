Il ginnasta Salvatore Maresca, di Castellammare di Stabia, è tornato a gareggiare dopo un lungo stop di un anno e otto mesi per un grave infortunio al ginocchio. Il rientro in pedana segna un nuovo capitolo per l'atleta campano, concentrato esclusivamente sugli anelli. Maresca: "Sono stato fermo un anno e otto mesi, per cui il rientro in gara non è stato facile. Avevo tanta adrenalina come se fossi alle prime esperienze. Risentire queste sensazioni è stato speciale, fortunatamente tutto è andato bene dato che sono in preparazione della tappa della World Cup di Baku della prossima settimana.

Subito dopo un’altra tappa di Serie A a Biella. Sono carico e non vedo l’ora di tornare in gara."

Nonostante l'inattività abbia lasciato il segno sul suo fisico, Maresca affronta la sfida con determinazione. "Potrei stare leggermente meglio, purtroppo non posso fare i miracoli e devo stringere i denti. L’importante è che tutto vada come deve andare. Le storie hanno sempre un lieto fine e ognuno di noi deve lottare al massimo." L'infortunio lo ha costretto a dedicarsi solo agli anelli: "Purtroppo a causa dell’infortunio posso fare solo gli anelli e cerco di dare il tutto per tutto in una sola categoria. Ogni gara è gara ed è giusto che mi goda il momento." Il suo messaggio: "La cosa più importante è credere sempre nei propri sogni.

Non bisogna mai fermarsi o abbattersi. Qualsiasi muro può essere infranto. Bisogna sempre affrontare tutto a testa bassa e non mollare mai."

Il ritorno in gara e i prossimi impegni

La preparazione per la World Cup di Baku è al centro dell'attenzione di Maresca, che vive con emozione il ritorno alle sensazioni della gara. La sua determinazione e la volontà di tornare protagonista sono evidenti. Il ginnasta campano è focalizzato unicamente sugli anelli per i massimi risultati.

Successi internazionali e resilienza

Salvatore Maresca è uno dei principali specialisti degli anelli a livello internazionale. La sua abilità è stata dimostrata in Coppa del Mondo, con le vittorie a Baku (14.800 punti) e Osijek, confermando la sua costante presenza tra i protagonisti della ginnastica artistica mondiale. Il suo percorso, tra sfide e straordinaria forza di volontà, lo proietta verso nuovi traguardi, con l'ambizione di rappresentare l'Italia ai massimi livelli.