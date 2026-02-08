«Voglio un altro figlio quando finirà la stagione. Voglio un altro bimbo, non voglio lasciare da solo Tommaso».

La campionessa olimpica pensa alla famiglia

Queste le parole di Francesca Lollobrigida, neo campionessa olimpica dei 3000 metri nel pattinaggio di velocità, che dopo il suo trionfo ha espresso un desiderio personale: «Sono una moglie, sono una mamma e voglio pensare alla mia famiglia».

Il contesto della dichiarazione

La dichiarazione è arrivata al termine di una stagione intensa, segnata dal rientro alle gare dopo la maternità e culminata con la medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026.

Lollobrigida ha vinto la gara dei 3000 metri dopo aver affrontato un periodo difficile, caratterizzato da un’infezione virale che aveva messo in dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi.

Il significato del momento

Le parole dell’atleta riflettono un equilibrio tra ambizione sportiva e desiderio di vita familiare. Dopo aver dimostrato di poter tornare più forte di prima, Lollobrigida guarda al futuro con serenità, desiderando ampliare la sua famiglia una volta conclusa la stagione agonistica.

Un riscatto personale e professionale

Lollobrigida ha vissuto un momento di riscatto personale e professionale, festeggiando l’oro con il figlio Tommaso tra le braccia. Il sostegno del marito, della famiglia e della Federazione è stato determinante per raggiungere questo importante traguardo. L’atleta ha ribadito il suo desiderio: «Prima penso a finire la stagione, ma poi vorrei avere un altro bimbo. Voglio un altro figlio, non voglio lasciare da solo Tommaso».