L'Italia si prepara a competere nel gigante parallelo di snowboard in vista delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Oggi a Livigno, a partire dalle ore 9, si svolgeranno le qualificazioni, mentre le fasi finali, con il tabellone tennistico e le finali per le medaglie, sono previste per le ore 13. La squadra azzurra, reduce da una stagione di Coppa del Mondo ricca di successi, punta a confermarsi protagonista sia in campo femminile che maschile.

Le atlete azzurre in gara

Nella competizione femminile, l'Italia schiera quattro atlete: Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Lucia Caffont e Sofia Valle.

Nonostante l'elevato livello della concorrenza, le azzurre hanno le potenzialità per inserirsi nella lotta per il podio. Le principali favorite rimangono Ester Ledecka, Ramona Theresia Hofmeister, Miki Tsubaki e Sabine Payer. Tuttavia, Caffont e Dalmasso, rispettivamente seconda e quarta nella classifica stagionale di Coppa del Mondo di PGS, si candidano come outsider di lusso.

Il team maschile e le ambizioni azzurre

Tra gli uomini, la squadra italiana è composta da Aaron March, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Mirko Felicetti. Dopo una stagione di Coppa del Mondo che ha visto gli azzurri collezionare vittorie e podi, l'obiettivo è ambizioso: non solo salire sul podio, ma puntare al successo finale.

La concorrenza si preannuncia tuttavia agguerrita, con atleti del calibro degli austriaci Benjamin Karl, Andreas Prommegger, Fabian Obmann e Alexander Payer, il sudcoreano Lee Sangho, lo sloveno Tim Mastnak e il tedesco Stefan Baumeister.

Programma della giornata

Contesto e precedenti stagionali

Nella stagione di Coppa del Mondo, gli uomini hanno ottenuto sei vittorie (tre con Fischnaller, una con March, una con Felicetti e una con Bormolini) e quattordici podi complessivi. Le donne hanno conquistato due vittorie (Caffont e Dalmasso) e cinque podi totali. L'Italia vanta una sola medaglia olimpica in questa disciplina: il bronzo di Lidia Trettel a Salt Lake City 2002.