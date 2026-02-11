La Slovenia ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di salto con gli sci a squadre miste, disputata questa sera al trampolino di Predazzo, in Val di Fiemme, durante i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina. Sul podio sono salite anche la Norvegia, con l’argento, e il Giappone, con il bronzo. L’Italia, composta da Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer e Giovanni Bresadola, è rimasta fuori dalla finale riservata alle migliori otto squadre.

La competizione a squadre

La gara si è svolta in due fasi: una prima manche di qualificazione e una finale.

Nella prima, l’Italia non è riuscita a qualificarsi tra le otto migliori, mentre Slovenia, Norvegia e Giappone hanno ottenuto i punteggi più elevati. Nella fase conclusiva, la Slovenia ha confermato la propria superiorità, precedendo Norvegia e Giappone.

Il contesto della gara

La vittoria della Slovenia rappresenta il successo di una squadra solida e ben preparata, capace di imporsi su avversarie storiche come Germania e Austria, entrambe rimaste ai piedi del podio. L’esclusione dell’Italia dalla finale evidenzia le difficoltà incontrate dagli azzurri in questa specifica disciplina.

Risultati internazionali

Secondo i risultati ufficiali, la Slovenia ha totalizzato 1.069,2 punti nella finale, precedendo la Norvegia con 1.038,3 punti e il Giappone con 1.034,0 punti. Germania e Austria hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre l’Italia non ha superato la fase di qualificazione.