Ad Ancona, durante i Campionati Italiani Assoluti Indoor, Francesco Fortunato si è imposto nei 5000 metri di marcia indoor, fermando il cronometro a 17’54"52. Il marciatore pugliese ha preso il comando fin dalle prime battute, imprimendo un ritmo sostenuto e distanziando nettamente gli avversari. Ha tagliato il traguardo con un tempo che rappresenta un miglioramento di un secondo rispetto al suo personale. L’atleta aveva già ottenuto un ottimo risultato nella passata stagione, confermando il suo stato di forma e la sua crescita nella specialità.

Contesto della competizione

La prova si è svolta ad Ancona, nell’ambito dei Campionati Italiani Assoluti Indoor. Fortunato ha dominato la gara fin dall’inizio. Il 31enne ha condotto una performance maiuscola, chiudendo in 17’54"52 e migliorando il proprio limite personale. Alle sue spalle si sono piazzati Gianluca Picchiottino, con il tempo di 18’22"77, e Riccardo Orsoni, terzo con 18’32"38.

Il percorso di Fortunato

Dodici mesi prima, Fortunato aveva già realizzato un tempo eccezionale, 17’55"65, che rappresentava un miglioramento significativo rispetto ai suoi precedenti risultati. Fortunato, bronzo europeo nella 20 km e protagonista in staffetta ai Mondiali a squadre, ha così ulteriormente migliorato il proprio limite. Questo risultato conferma il suo eccellente stato di forma e la sua costante crescita nella disciplina della marcia.